»Vandali so v noči s sobote na nedeljo polomili priljubljeno blejsko srce,« se je glasila novica Romane Purkart, predstavnice destinacije Bled za odnose z javnostmi. Vendar je ljubitelje Bleda takoj pomirila: »Nič ne skrbite, komunalno podjetje Infrastruktura Bled bo srce popravilo in ponovno namestilo, vandalom pa sporočamo: Pravo blejsko srce je nedotakljivo! Kakor koli lomite in uničujete, duha kraja in njegove dediščine ne morete uničiti!«

Blejsko srce na pomolu Blejskega jezera tik pod jezersko promenado je zelo priljubljena turistična točka za fotografiranje. Nepridipravi so ga tokrat polomili, znesli pa so se tudi nad novo klopco, ki so jo delavci Infrastrukture pred kratkim postavili v bližino, in izruvali bližnje drevo. »Drevo smo že posadili nazaj. Kako in kdaj bomo popravili in postavili srce, težko napovemo, zagotovo pa se bomo potrudili, da bomo to storili v najkrajšem možnem času. Skupno so vandali po naših prvih ocenah povzročili za kar okoli 5000 evrov škode,« pravi direktor Infrastrukture Bled Janez Resman, ki upa, da bo policija našla povzročitelje.

V šestih letih, kolikor srce krasi razgled na Blejski grad in Blejski otok, je ta blejska zanimivost doživela že več opaznejših poškodovanj. Prvič so se nepridipravi nad njim znesli že jeseni 2014, le teden dni po tistem, ko so ga postavili. Takrat so ga popravili in v izognitev podobnim dogodkom utrdili njegov spodnji del. Slabi dve leti pozneje, aprila 2016, je bilo znamenito blejsko srce ponovno tarča vandalov. Ti so ga takrat celo razkosali na več delov. Na Bledu so ga popravili, postavili na njegovo mesto in pobarvali, kmalu zatem pa so se ob njem že ponovno fotografirali obiskovalci z vsega sveta.