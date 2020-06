Prav bi bilo, da bi ob tako nizki ravni parlamentarne govorice iz opozicijskih vrst, ki ima neposredne negativne učinke na ulico in tudi marsikateri dom, zastrigli z ušesi najvišji državni organi oziroma institucije. Nekateri poslanci, ki se iz različnih nagnjenj zavihtijo na to funkcijo, svojo aktivnost v parlamentu često izražajo s pomanjkanjem osnovnih človeških manir ter žaljivo in nedostojno retoriko, kot je denimo prostaško in rokovnjaško obnašanje, da jih ne naštevam. To velja prav tako za tiste, ki si privoščijo selitve od stranke do stranke, ne da bi za to dobili privolitev svojih volilcev (zrelo za odpoklic).

Da bi se izognili pojavom takega odnosa in nonšalanci do častne funkcije poslanca, dajem pobudo, da se v novo volilno zakonodajo vključijo tudi členi, ki bodo določali obvezne kriterije (nekakšen etično-moralni kodeks), ki bi jih morali izpolnjevati kandidati za poslance, kar mora upoštevati stranka, ki ga kandidira.

Če si na volitvah zares želimo večjo udeležbo, bo k temu morda pripomogel uzakonjeni kodeks obnašanja in morda državnemu zboru povrnil potreben ugled.

Zdenka Goriup, Ljubljana