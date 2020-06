Iz agencije za iskanje in reševanje na Baliju so sporočili, da so trije reševalci uporabili lestev, da so Britanca potegnili iz vodnjaka, ki se nahaja v provinci Badung.

Kot je povedala tiskovna predstavnica agencije Gusti Wijayanti, so ji lokalni prebivalci povedali, da je bil v vodnjaku ujet pet dni, vanj pa je padel, ko je bežal pred psom.

Rešili so ga, ko je v soboto njegove klice na pomoč slišal lokalni prebivalec, ko je iskal ustrezno pašo za svoje govedo. Ni sicer jasno, ali je Britanec turist ali tam živi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.