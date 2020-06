Tožilka zaradi smrtne prometne nesreče na Vranskem modificirala obtožnico

Tožilka Simona Kuzman Razgoršek je na današnji obravnavi modificirala obtožnico zaradi smrtne prometne nesreče na Vranskem, v kateri sta pred šestimi leti umrli dve mladi osebi. V obtožnici zdaj piše, da sta 17-letnica in njen 30-letni sorodnik zapeljala na most, ko je že bil poplavljen. Narasli vodni tok pa je potem most spodnesel.