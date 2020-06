SDP se je prejšnji mesec združila v predvolilno koalicijo Restart s še štirimi manjšimi levosredinskimi strankami, ki so bile doslej v opoziciji, a je raziskava za junij pokazala, da ni bilo sinergijskih učinkov, je poročala RTL televizija v nedeljo zvečer. Opozorili so sicer, da je raziskava potekala pred tem, ko sta se Restartu pridružili regionalni stranki Istrska demokratska skupščina (IDS) in Primorsko-goranska zveza (PGS).

Glede na raziskavo agencije Promocija Plus, v kateri je sodelovalo 1300 anketirancev, je koalicija Restart junija dobila 27,2 odstotka podpore. SDP je imela maja sicer sama večjo podporo, a je tudi to zadostovalo, da je levosredinska koalicija prevzela vodstvo na lestvici priljubljenosti. SDP je bila najbolj priljubljena stranka tudi januarja, a se je HDZ vrnila na vrh po izbruhu krize zaradi epidemije covida-19.

HDZ je imela maja več kot 30-odstotno podporo, zdaj pa zaostaja za SDP s 26,6 odstotka glasov. Razlika je sicer v mejah statistične napake, ki znaša 2,77 odstotne točke. Na krčenje podpore HDZ je nedvomno vplivala afera z vetrnimi elektrarnami, v kateri je osumljeno več članic in članov HDZ, ocenjujejo na televiziji RTL.

Približno za 3,5 odstotne točke se je junija v primerjavi z majem okrepila podpora desničarskem Domovinskemu gibanju Miroslava Škora. Skupno to gibanje podpira 13,5 odstotka vprašanih. Domovinsko gibanje je medtem v predvolilno koalicijo pridobilo še dve skrajno desni stranki - Hrvaške suvereniste in Blok za Hrvaško.

Če bi bile parlamentarne volitve v času raziskave, bi petodstotni volilni prag presegli še desna stranka Most neodvisnih list in levo-zelena platforma Zmoremo. Neopredeljenih je skoraj 12 odstotkov anketirancev.

Cro Demoskop sicer obravnava Hrvaško kot eno volilno enoto, medtem ko je na parlamentarnih volitvah razdeljena na deset volilnih enot. To tudi manjšim strankam, posebej regionalnim, omogoča uspeh na volitvah.