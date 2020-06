Kot so po skupščini sporočili iz Sindikata novinarjev Slovenije (SNS), je Dernovšek ob izvolitvi izpostavil, da mora SNS ob že sicer vodilni vlogi na področju pravne prakse »postati glasnejši, bolj konkreten in tudi na zunaj bolj aktiven v boju za pravice zaposlenih in honorarnih sodelavcev v medijskih hišah«.

Po njegovem mnenju je treba z organizacijo okroglih miz in javnih razprav javnosti znova in znova pojasnjevati pomen novinarstva v družbi ter opozarjati na nevarnosti dezinformacij na družbenih področjih in političnih poskusov utišanja novinarjev. Prav tako je treba opozarjati na nesposobnost in aroganco lastnikov zlasti časopisnih medijev, ki so tik pred propadom, in posledice, ki bi iz tega sledile.

»Sindikati, združeni v SNS, se moramo obnašati kot družina. Če je napaden eden od nas, je to napad na vse, in vsak tak napad terja skupen in odločen odgovor,« je prepričan novoizvoljeni predsednik. Po njegovem mnenju je treba spremeniti pristop iz neuspešnega branjenja pridobljenih pravic v aktivne zahteve za izboljšanje pravic. Za okrepitev te skupne fronte pa je smiselno povezovanje z eno od večjih sindikalnih central, kakor tudi z nevladnimi organizacijami in sorodnimi sindikati iz tujine, ki delujejo na tem področju, meni Dernovšek, ki je dobil mandat za vodenje sindikata za tri leta.