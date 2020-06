Zaradi padavin možna razlivanja rek in hudourniških vodotokov

Po napovedi agencije za okolje bodo danes in v torek v večjem delu države še naprej naraščale reke, pri čemer lahko danes popoldan in v noči na torek narastejo reke v zahodni in jugozahodni Sloveniji. Na tem področju in drugih izpostavljenih območjih so možna razlivanja rek in hudourniških vodotokov.