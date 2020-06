V torek bo večinoma oblačno s pogostimi plohami ali nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 16 do 22 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami. V četrtek bo več sonca, čez dan bo še nekaj ploh ali neviht.

Vremenska slika: V severnem Sredozemlju je plitvo ciklonsko območje, od Baltika se prek srednje Evrope in Alp razteza v severno in zahodno Sredozemlje frontalni pas, ki bo vplival tudi na vreme pri nas. Z vetrovi južnih smeri priteka k nam vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma oblačno s pogostimi padavinami, deloma nevihtami. Manj padavin bo predvsem severovzhodno od nas. V torek bo pretežno oblačno s plohami in nevihtami.

Biovreme: Danes in v torek bodo razmere obremenilne za veliko ljudi. Obremenitev se bo najpogosteje kazala v obliki slabega počutja, s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z motnjami v spanju, utrujenostjo in potrtostjo. Priporočena je večja previdnost in dosledno upoštevanje morebitnih predpisanih diet in zdravil.