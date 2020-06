Nogometna zveza Slovenije (NZS) je pripravila kar 15 strani dolg protokol za organizacijo tekem v prvi slovenski nogometni ligi pod prilagojenimi pogoji (covid-19). Ker je epidemiološka slika v Sloveniji zelo dobra, so ga tik pred nadaljevanjem prekinjenega tekmovanja malce omilili, a klubi so morali vseeno vložiti veliko naporov, da so izpolnili vse zahteve. Glede na informacije s petih stadionov, so bili najbolj pedantni nocoj v Domžalah. Vsak, ki je bil na seznamu za vstop na stadion, je moral izpolniti vprašalnik o zdravstvenem stanju, izmerili so mu temperaturo, nato pa je imel natančno določeno pot, po kateri se je lahko gibal. Nogometaši Domžal so se na stadion pripeljali s svojimi avtomobili skoraj dve uri pred tekmo. Mariborčani so dopotovali le z enim avtobusom, na katerem je lahko največ 25 potnikov, ki morajo nositi maske. Te nato na stadionu niso več predpisane. Obvezne so le še za novinarje po koncu tekme, ko sta trenerja in dva igralca prišla na improvizirano tiskovno konferenco kar na tribuno za medije.

Vse poti na stadionu ob Kamniški Bistrici so bile speljane tako, da skoraj ni bilo stikov. Igralci se pred tekmo sploh niso srečali, saj je bilo nekaj minut razmaka ob prihodu ekip na ogrevanje in na začetek tekme. Ni več skupnega prihoda na stadion, rokovanja in fotografiranja pred tekmo, ukinjena pa je obvezna razdalje 1,5 metra na rezervi klopi. Razkužila so bila na vsakem koraku, pobiralci žog so ga morali uporabiti po vsakem stiku. »Stroški tekme so manjši, ker je število redarjev manjše, enako velja za policijo.

V delo je vključenega več klubskega osebja, ki skrbi za razkuževanje in merjenje temperature,« je pojasnil tehnični direktor Domžal Grega Krmavnar, ki je zaradi zahtev po brezkontaktnosti zapisnik tekme prinesel v mapi, novinarji pa smo iz nje sami jemali liste papirja. »Zaradi velikega zanimanja medijev sem imel toliko dela kot na evropski tekmi. Ker je na tekmi lahko le deset novinarjev, sem moral polovico prošenj zavrniti,« je pripomnil tiskovni predstavnik Domžal Nejc Berce. Maribor, ki je imel slišno, ne pa vidne navijaške spodbude z zunanje strani stadiona, ni bil v tradicionalnih vijoličnih dresih, ampak le za to tekmo v sinjemodrih v znak zahvale vsem zdravstvenim delavcem.

Pod novim trenerjem Sergejem Jakirovićem so gostje zaigrali v novem sistemu 4-3-3 in napadli Domžale, ki so bile zelo kompaktne. Ker ni bilo gledalcev, smo lahko slišali, kako in kaj se igralci pogovarjajo med seboj. Zaradi gromkega glasu se je najbolj slišalo trenerja Domžal Andreja Razdrha. »Bravo,« je bila vsaka druga njegova beseda, ker je bil zadovoljen s trdo in disciplinirano igro svojih varovancev. Med Mariborčani sta bila pri analizi in dajanju navodil najglasnejša Primorca, branilec Aleksander Rajčević in kapetan Mitja Viler. Sodnik Matej Jug je bil tarča pripomb, kako naj sodi. Če je v prvem polčasu manjkalo kakovosti in priložnosti sploh ni bilo, je bila tekma vsaj dinamična in bojevita. V drugem polčasu je Mariboru po petih menjavah dvignil ritem in uprizoril popoln preobrat po zaostanku 0:1, ko je v treh minutah dosegel dva gola. Najprej je Dervišević realiziral kazenski strel, nato pa unovčil številno prednost po izključitvi Vujadinovića z evrogolom Požega Vancaša, ki je bil do tedaj malo viden.