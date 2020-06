Mrtvomorski rokopisi: Nova spoznanja o slavnih zvitkih

Najnovejša DNK-analiza fragmentov znamenitih Mrtvomorskih rokopisov , ki pomembno osvetljujejo zgodovino judovstva in krščanstva, je pokazala, da vsi ne izvirajo z območja, kjer so jih našli, kakor so mislili doslej. »Analiza fragmentov pergamenta je razkrila, da gre v nekaterih primerih za kravje in ovčje kože, medtem ko je do zdaj veljalo, da gre v vseh primerih za kozje kože,« je pojasnila Pnina Shor, ki vodi projekt izraelske službe za arheologijo. »To nakazuje, da vsi rokopisi ne izvirajo iz puščave, kjer so bili najdeni, temveč so nastajali tudi drugod.«