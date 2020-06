Bovški gospod Cimprič nam v petkovih Mnenjih (Dnevnik, 5. junija 2020) natrosi kar nekaj priporočil ob pozivu »dopustujte doma«, zanese ga celo tako globoko, da svoje dobrohotnosti utemeljuje z večinoma srbskimi, a tudi madžarskimi, hrvaškimi, francoskimi, češkimi, ukrajinskimi, nizozemskimi, slovaškimi, ruskimi, italijanskimi in nazadnje švicarskimi argumenti za preživljanje zasluženega dopusta doma in zapravljanja težko prisluženega denarja, torej slovenskih evrov v obliki turističnih bonov.

Oba z omenjenim tovarišem s sončne strani Alp predobro veva, da je dandanašnji na trgu vse in vsega zadosti, še tistega, kar niti ne leze in ne gre več, tako tudi, kot sotrpin v svojem zapisku ugotavlja, nekateri biseri domačega gospodarstva. Obema bi moralo biti že davno jasno, kdo je odgovoren za takšno stanje dediščine. Mar ne orjeva iste ledine? Moje mnenje je, da je krivda predvsem na davkoplačevalcih, ki smo brezsramno plenjenje državnega premoženja zgolj nemo opazovali, in volilcih, ki smo podelili mandate napačnim ljudem, tem istim lopovom, ki smo jih kasneje spremenili v nedotakljive. Da bo še bolj peklo: še vedno so tu, nad nami! Med kampanjo pred tistimi prvimi večstrankarskimi volitvami aprila 1990 so se s plakatov nasmihali še vedno dobro poznani ksihti. In referendumsko vprašanje na štefanovo pred skoraj tridesetimi leti se namreč ni glasilo: kaj želite s to državo početi? Tako nam vedênje in védenje še vedno narekuje in nam hkrati kraljuje strankokracija, glede tega sem z nekaterimi zgodovinarji na ti. Prekleto prav imajo!

Pa še: vedno bom na okopih in v premikih, ko bo treba, s svetovljanstvom, gostoljubno besedo ali preudarnimi gestami in ne z orožjem branil pravo stvar, bodisi podobo raja bodisi soborce na od pandemije obubožani turistični sceni. Še največji laiki, najbolj zadrti nacionalisti ali od vekomaj vedeževalci prav dobro vedo in ne potrebujejo nobenega Luciferja, ki bi jim s svojo lučjo razsvetlil vsem znano dejstvo, da ob prihodu ali parkiranju nihče nikogar ne podi z Bleda domov, še najmanj župan sam. Oprostite, kdor take besede zapiše in stoji za takšnimi trditvami, je slab človek. Nadležno preganjavico med drugim zdravimo tudi z zastonj parkirišči. Če ne bo zaleglo, priporočam paracetamol novomeške Krke in njene podobne učinkovite izdelke. Ali pa je tudi slednja že podvržena infiltraciji tujega kapitala?

Zatorej, ljubi prijatelji Slovenci, nikar ne nasedajte, nikogar se ne bojimo, dobrodošli. Bled je še vedno tu in v pričakovanju. Veselimo se vašega obiska.

Sergej Učakar, dolgoletni blejski turistični delavec