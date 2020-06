Slovenija je enotna: Thompson naj ostane doma

Slovenija je enotna glede tega, da naj kontroverzni hrvaški pevec Marko Perković - Thomson #ostane doma#. Smo pa resno zaskrbljeni, ker je minister Hojs nepričakovano uporabil diskrecijsko pravico svojega položaja in ustavil postopek mariborskih pristojnih uradov, ki so utemeljeno zavrnili organizacijo koncerta. Hojs ne daje vtisa zavzetega rockerja, zato so njegovi razlogi za takšno odločitev sprti z naprednim in svobodomiselnim delom evropske skupnosti ter slovenske javnosti in celo v oporeki z mnenjem ustavnega sodišča v sami matični domovini pevca.