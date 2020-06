Malteške oblasti so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa priznale, da je položaj pred njihovo obalo postal »zelo težek« in da je na krovu ladij prišlo do »nemira«.

Premier Robert Abela je danes sporočil, da so migranti na krovu ladje Europa II z noži iz ladijske kuhinje zagrozili, da bodo razstrelili plinsko jeklenko. »Dali so nam pol ure časa, da ukrepamo, ter napovedali, da bodo sicer vzeli posadko za talce,« je dodal.

Člani posadke so sprožili alarm in zaprosili za pomoč vojsko, je še povedal premier. Ob tem je kritiziral druge članice Evropske unije, ker se ne uspejo dogovoriti glede prevzema migrantov.

Migranti so tičali na krovu ladje Europa II od 30. aprila. Sredi maja je nevladna organizacija Alarm Phone sporočila, da nekateri potniki na ladji gladovno stavkajo.

»Vlada ni pripravljena ogrožati življenj članov posadke in drugih ljudi, tudi Maltežanov, ki delajo z migranti, zaradi neukrepanja in nesolidarnosti drugih članic unije,« je sporočila malteška vlada.

Migrante so malteške oblasti nameščale na štiri turistične ladje, potem ko so jih rešile iz morja na poti iz Afrike v Evropo. A jim nato niso dovolile pristati na obali z razlago, da so pristanišča zaradi epidemije novega koronavirusa zaprta in ker so begunski centri na otoku že polni. Nekateri migranti so preživeli na morju več kot mesec dni.

Komisarka Sveta Evrope za človekove pravice Dunja Mijatović je takšno početje ostro kritizirala in zahtevala, da ljudem dovolijo na kopno in tam z njimi začnejo uradne postopke.