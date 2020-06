Idealne depilacije, ki bi rešila vse zadrege s poraščenimi deli telesa, žal še ne poznamo. Tudi sodobne metode, kot je trajno odstranjevanje dlačic z laserjem, ponujajo le začasne rešitve, postopek, ki je precej drag, je treba namreč večkrat ponoviti. Zadnjih nekaj let je predvsem poleti zelo priljubljena brazilska depilacija, na katero – verjemite ali ne – v poletnih mesecih prisegajo tudi nekateri moški.

Depilacija z voskom je v poletnih mesecih zagotovo najbolj iskana lepotna storitev pri ženskah, ki so napovedale vojno svojim dlačicam. Kot je povedala Nina Jordan, ki se je v svojem salonu specializirala za depilacijo z vrhunskim avstralskim voskom znamke Lycon, pri depilaciji ne gre zaupati prav vsakemu. »Vosek, ki ga uporabljam, stranki zagotovi varno in občutno manj boleče odstranjevanje dlačic. Prednost voskov za depilacijo lycon je v tem, da lahko kozmetičarke izbiramo med pisano paleto toplih voskov in voskov za odstranjevanje s trakovi, ki jih uporabimo glede na del telesa, ki ga depiliramo, in glede na gostoto, dolžino ter trdovratnost dlačic,« razloži Nina Jordan in poudari, da lahko z omenjenimi voski odstrani tudi dlačice, ki so dolge zgolj en milimeter. »Naše stranke so tudi moški, ki pred poletjem redno poskrbijo za nego svojega telesa.«

Od vseh vrst depilacij je depilacija intimnih predelov oziroma brazilska depilacija bržkone tista, ki pri predstavnicah nežnejšega spola vzbuja največ dvomov, strahov in negotovosti. Ob omembi tako imenovane brazilke se poraja vprašanje, ali bo bolelo. Kot pravi Nina Jordan, ki tudi uči tehnike depilacije z voskom, brazilska depilacija ni noben bavbav, če se je lotimo pravilno. »Povsem prijetna in neboleča izkušnja to ne bo nikoli in prav je, da že na začetku rečemo bobu bob. A z upoštevanjem nekaj povsem preprostih smernic jo lahko naredimo mnogo manj bolečo in precej bolj prijetno,« poskuša prepričati. Kljub vsemu kozmetičarka z ogromno izkušnjami svetuje, da pred voskanjem intimnih predelov dlačic ne krajšamo. »Prepričanje, da vas bo depilacija na intimnih predelih manj bolela, če bodo dlačice krajše, je namreč popolnoma napačno. V resnici je ravno nasprotno: daljše ko so dlačice, lažje jih je potegniti ven, kar posledično pomeni tudi manj bolečine. Upoštevajte pa dejstvo, da če na brazilsko depilacijo prihajate prvič, bo izkušnja za vas zagotovo malce bolj neugodna, kot bi bila, če bi si dlačice na intimnih predelih odstranjevali redno,« je povedala in opozorila ženske, ki si intimni predel redno brijejo, da te dlačice sčasoma postanejo močnejše in trdovratnejše ter jih je težje potegniti ven. »Ob rednem voskanju pa se stanjšajo in razredčijo, zato jih je tudi mnogo lažje odstraniti.« Prav tako Jordanova svetuje, da na brazilsko depilacijo, če ste si dlačice na intimnih predelih doslej vedno odstranjevali z britvico, pridete vsaj 7 do 10 dni od zadnjega britja (oziroma vsaj 10 do 14 dni, če boste voskali noge). »Če je od zadnjega britja minil manj kot en teden, bodo dlačice prekratke, voskanje pa bo zaradi tega malce bolj nelagodno. Kljub temu da so voski lycon dovolj prožni in močni, da lahko odstranijo dlačice že pri dolžini enega milimetra, je to pravilo, ki bolj velja pri dlačicah, ki se jih že nekaj časa redno odstranjuje z voski, saj so takšne dlačice tanjše in mehkejše, zato se jih vosek lažje oprime in jih hitreje odstrani.«

Brez otroškega pudra

Pri depilaciji je vedno pomembna tudi ustrezna kombinacija različnih vrst voskov. V pisani paleti voskov za depilacijo lycon namreč obstajajo voski z različno močjo in prožnostjo, namenjeni odstranjevanju dlak na specifičnih delih telesa. »Prednost voskov lycon je v tem, da jih lahko na istem mestu potegnemo pet- do šestkrat, ne da bi pri tem poškodovali kožo, saj to pred začetkom depilacije najprej vedno zaščitimo z negovalnim oljem. Če je koža suha, izsušena ali preprosto občutljiva, se bo vosek prijel na kožo, ob odstranjevanju voska pa bomo stran potegnili tudi povrhnjico. Posledica bo poškodovana koža z mnogo več rdečice, kot bi si je želeli. Z uporabo olja poskrbimo za to, da je depilacija mnogo manj boleča, saj se vosek prime res samo dlake in potegne stran samo to, ne pa tudi kože,« še razloži strokovnjakinja, ki opozarja na napačno uporabno otroškega pudra v prahu, ki ga še uporabljajo v nekaterih salonih. »Puder kožo izsuši, kar pomeni, da bo depilacija posledično zagotovo bolj boleča. Vosek se bo namreč namesto samo dlak prijel tudi kože.«

Če se bodo moški strinjali, da je brazilska depilacija ena najbolj seksi depilacij vsaj tistih 14 dni, dokler na površje ne pridejo prve bodeče dlačice, se boste tudi same v tem času počutile zapeljive, gladke, negovane in sveže. Koža bo lepa in nedotaknjena ne glede na to, kako oster rob imajo vaše najljubše hlačke. A pozor, pri brazilski depilaciji je pogosto v navadi, da ostanete »brez vsega«, zato prej povejte, če si želite črtico, kvadratek ali kar koli drugega.