Pozabljene Ljubljančanke: Vita Zupančič, predana učiteljica gluhonemih

Vita Zupančič je opravljala več družbeno pomembnih vlog. Triindvajset let je bila predana učiteljica gluhonemih in ob tem opozarjala na nestrpnosti slišečih. Prizadevala pa si je tudi, da bi učiteljice imele enake pravice kot moški kolegi. V ljubljanski gluhonemnici je surdopedagoginja postala leta 1902 in v njej ostala vse do svoje upokojitve leta 1925.