Sava je v okolici Ljubljane te dni močno deroča, nepregledna in rjava, tako da je povsem neprimerna za kakršne koli vodne športe, pravzaprav je tako nevarna, da se je raje izognejo celo izkušeni reševalci iz vode.

Zato je še toliko manj razumljivo, zakaj sta se dva moška v soboto dopoldne podala k obrežju reke blizu črnuškega mostu na območju Ježice. Eden od njiju se je odločil celo zaplavati. Na obrežju sta bila sicer sama, po neuradnih informacijah pa je policiste poklicala priča in povedala, da je Sava možakarja začela odnašati in da je kmalu izginil v motni deroči vodi.

Takoj je stekla iskalno-reševalna akcija, aktivirani so bili policisti, poklicni gasilci in prostovoljni iz vseh okoliških društev. Iskanje je bilo neuspešno.

»Policijska uprava Ljubljana je bila danes nekaj pred 12. uro obveščena, da je rečni tok odnesel osebo. Po do zdaj zbranih obvestilih sta se na območju Ježice ob Savi zadrževali dve moški osebi. Pri tem je 41-letni moški zaplaval in odnesel ga je tok narasle reke. Že v soboto so potekale aktivnosti policistov, gasilcev in drugih reševalnih služb, ki so v reki iskali pogrešanega. Pri iskanju so uporabili tudi policijski helikopter, nato pa še brezpilotnik. Pogrešanega še vedno niso našli in iskanje se nadaljuje. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in preverjajo okoliščine dogodka,« je danes povedal tiskovni predstavnik Policijske uprave Ljubljana Tomaž Tomaževic. Dodal je še, da je raven vode izredno visoka, vidljivost pa komaj kakih deset centimetrov, zato je bilo klasično iskanje oziroma reševanje s potapljači in čolni na vodi skorajda nemogoče. »Iskali smo na vseh mostovih, opazovali reko iz zraka, kjer je bilo mogoče in dovolj varno, tudi s čolni. Žal neuspešno,« je še pojasnil Tomaževic.

Policija za zdaj izključuje možnost, da bi šlo za kaznivo dejanje, očitno se je zgodila nesreča zaradi hude nespametnosti.

V Mariboru potapljači našli truplo Vendar to ni bilo edino posredovanje gasilcev in drugih pristojnih za reševanje v vodi ta konec tedna. Potapljači so v soboto popoldne med tradicionalno čistilno akcijo v Dravi naleteli na truplo. Potegnili so ga iz vode in predali pristojnim službam, je sporočila Uprava RS za zaščito in reševanje. Časnik Večer domneva, da gre za neznanca, ki je pred dnevi skočil v reko in so ga takrat neuspešno iskali. Dne 28. maja je namreč v bližini stavbe medicinske fakultete v Dravo skočila neznana oseba. Gasilska brigada Maribor je ob pomoči članov podvodne reševalne službe pod gladino reke takrat preiskala okoli 800 metrov razdalje od kraja padca, vendar so se za iskanim izgubile vse sledi. V soboto so potapljači na območju med Starim mostom in dvoetažnim mostom naleteli na neznano truplo. Čeprav identiteta utopljenca še ni znana, domnevajo, da gre za isto osebo. »V soboto je bilo v reki Dravi v Mariboru najdeno neznano moško truplo. Po prvih ugotovitvah niso bili ugotovljeni znaki kaznivega dejanja. Kriminalistična preiskava še poteka,« so danes poročali s Policijske uprave Maribor.