Joshua je na shodu, ki se ga je udeležilo več sto ljudi, množico najprej nagovoril s pesmijo, kasneje pa tudi z govorom. »Virus je razglašen za pandemijo. Stvari so šle izpod nadzora. Tu ne mislim na covid-19. Virus, o katerem govorim, se imenuje rasizem,« je dejal 30-letni svetovni prvak v kategorijah, IBF, WBA in WBO. »Skupaj stojimo proti virusu, ki je vzel številna življenja. Življenja mladih, starih, bogatih in revnih. Virus se širi skozi vse ravni družbe,« je še dodal.

Joshua je zaradi bolečin v kolenu na shod sicer prišel z opornico na nogi, ki pa jo je po besedah njegovega tiskovnega predstavnika nosil iz preventivnih razlogov. »Koleno bodo pregledali zdravniki, a ni razlogov za skrb. Nadel si jo je preventivno, ker so mu tako svetovali fizioterapevti,« je za BBC dejal tiskovni predstavnik boksarja.

Shod proti rasizmu v Watfordu je bil le eden od številnih, ki so se v soboto odvijali v Veliki Britaniji in so posledica smrti Afroameričana Georgea Floyda. Slednji je umrl po aretaciji policistov 25. maja v Minneapolisu.