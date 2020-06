Zvečer in ponoči bodo padavine, tudi nevihte od zahoda zajele večji del države. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18 stopinj Celzija. V ponedeljek bo oblačno, pogosto bo deževalo, vmes bodo tudi nevihte. Predvsem na zahodu bodo krajevno možni tudi močnejši nalivi. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija.

Obeti: V torek in sredo bo večinoma oblačno s pogostimi padavinami, tudi nevihtami.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je šibko ciklonsko območje. Vremenska fronta je dosegla Alpe in bo v noči na ponedeljek prešla naše kraje. Z jugozahodnikom v višinah k nam doteka dokaj topel in postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V krajih zahodno od nas bo spremenljivo do pretežno oblačno s popoldanskimi plohami in nevihtami, drugod bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo. Krepil se bo jugozahodnik, ob severnem Jadranu jugo. V ponedeljek bo večinoma oblačno s pogostimi padavinami, v krajih južno od nas bodo tudi nevihte.