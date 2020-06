Po poročanju ameriškega poslovnega medija Bloomberg so se predstavniki vseh sodelujočih držav že ob začetku današnje video konference strinjali s takšno rešitvijo, obstala pa je tudi po njenem koncu. Dokončno zeleno luč dogovoru sta po poročanju tujih tiskovnih agencij oznanila pristojni minister Združenih arabskih emiratov Anvar Gargaš in tudi ruski minister za energijo Aleksander Novak.

Članice Organizacije držav proizvajalk nafte (Opec) in še nekatere druge večje dobaviteljice nafte, med katerimi je najbolj vplivna Rusija, so sredi aprila sklenile zmanjšati obseg načrpane nafte za 9,7 milijona 159-litrskih sodov dnevno. Dogovor je veljal za meseca maj in junij, s tem pa naj bi podprli cene nafte, ki so v tistem času zaradi cenovne vojne med Savdsko Arabijo in Rusijo ter v luči negativnih učinkov pandemije novega koronavirusa, strmoglavile.

Skladno s takratnim dogovorom naj bi bilo potem med julijem in decembrom zmanjšanje dnevnega obsega črpanja nafte 7,7 milijona sodov, zdaj pa so se naftne države dogovorile, da bo krepkejši rez v dnevno črpanje obveljal še en dodatni mesec.

Skupina Opec+ se je po poročanju Bloomberga danes strinjala tudi, da bodo vse članice spoštovale dane zaveze o omejitvi črpanja. Tiste, ki se maja in junija dogovora niso države - med temi se kot največja "grešnika" omenjata nemirni Irak, ki je od naftnih dolarjev močno odvisen, in Nigerija - pa so se zavezale, da bodo med julijem in septembrom to kršenje dogovora ustrezno sanirale z večjimi rezi v črpanje.

Cene nafte so sicer po aprilskem dnu v zadnjih tednih že precej okrevale, Opec+ pa po pisanju Bloomberga računa, da se bo z omejevanjem proizvodnje ob postopnem vnovičnem zagonu gospodarstev po najhujšem obdobju pandemije novega koronavirusa že prihodnji teden na naftnem trgu vzpostavil presežek povpraševanja nad ponudbo. S tem se bodo začele zmanjševati tudi zaloge nafte, ki so se nakopičile v zadnjih mesecih.

Bo pa tudi okrevanje naftnega trga le postopno, saj se gospodarska dejavnost po zdravstveni krizi in zaustavitvi javnega in gospodarskega življenja po praktično vsem svetu ne bo tako hitro obnovila na predkrizno raven.

Po oceni analitikov je današnji dogovor tudi uspeh Rusije in Savdske Arabije, dveh glavnih držav v skupini, ki sta si v zadnjih dneh močno prizadevali za dogovor in spoštovanje omejitev pri vseh članicah razširjenega kartela. Ruska vlada je tako že izrazila zadovoljstvo nad dogovorom. So pa poznavalci tudi skeptični, da tokrat do kršitev ne bo prihajalo, saj pravega nadzornega in kaznovalnega mehanizma ni.

Dodaten element bi lahko pomenilo trajnejša prekinitev ognja v Libiji, kjer že leta divja državljanska vojna. V tem primeru bi se dobave nafte iz te severnoafriške države lahko precej povečale.

Ob tem pa poznavalci opozarjajo, da pretiran dvig cene nafte ni v interesu skupine Opec+, saj bi v tem primeru ekonomsko spet bolj upravičeno postalo sicer investicijsko bolj zahtevno in drago črpanje nafte iz skrilavcev in bitumenskega peska v ZDA in Kanadi, ki je v novejšem času doživelo velik razcvet, državi pa sta postali pomemben tekmec tradicionalnim dobaviteljicam nafte.