Potem ko je desnosredinska vlada Avdullaha Hotija prejšnjo sredo z minimalno večino 61 poslancev v 120-članskem kosovskem parlamentu po več zapletih, ki so se končno razrešili na ustavnem sodišču, prevzela krmilo, je že v soboto storila za mnoge pričakovan korak. Ukinila je trgovinske omejitve v blagovni menjavi s Srbijo, po Hotijevih navedbah za »določen razumen čas«, da bi dala priložnost dialogu z Beogradom o normalizaciji odnosov. Kosovski predsednik Hashim Thaci je odločitev vlade, ki je takoj začela veljati, pozdravil kot »pametno in strateško«, ker odstranjuje oviro za pogajanja, ter pozval k skupnemu delu pri doseganju mirovnega sporazuma in recipročnega priznanja Kosova in Srbije.

Nekdanji premier Albin Kurti, ki je po ukinitvi stoodstotnih carin za srbsko blago, sprejetih pred poldrugim letom, uvedel druge trgovinske ukrepe kot odgovor na beograjska blokiranja včlanjevanja Kosova v mednarodne institucije, se je na odločitev svojega naslednika odzval z izjavo, da se Hotijeva vlada sestaja še v soboto, samo da bi šla na roko Srbiji. »Kosovo ima nešteto socialnih in gospodarskih problemov, a ti nimajo prednosti pred zahtevami Srbije. To je nezakonita vlada Kosova,« je dejal Kurti. Srbski predsednik Aleksandar Vučič je potezo nove kosovske vlade pripisal kar kosovskemu kolegu. »Thaci je to storil, ker hoče povedati – malo mi je mar za Evropsko unijo, veljajo samo ZDA.« Samo ukinitev Kurtijevih trgovinskih ukrepov, med njimi prepoved uporabe trgovinske dokumentacije, v kateri se Kosovo ne označuje s svojim državnim imenom Republika Kosovo, je Vučić sicer pozdravil kot dobro za vzpostavljanje poslovnih odnosov med Albanci in Srbi, a hkrati dodal, da je Srbija znova v neenakopravnem položaju, ko je Kosovo znova »ameriško dete«. ZDA so sicer na Prištino izvajale pritisk za ukinitev trgovinskih ukrepov tudi prek fundacije Milenijski izziv (MCC) z odrekanjem obljubljenega denarja za kosovski razvoj, ki pa je zdaj znova sproščen. Ukinitev trgovinskih ukrepov je pozdravil tudi novi predstavnik EU za Kosovo Miroslav Lajčak, ki pričakuje, da se bodo pogajanja med Prištino in Beogradom obnovila že ta mesec. de