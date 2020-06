Študije izrazito v prid sosežigu odpadkov v TEŠ

Strokovne študije in poročila razkrivajo, da bi bil sosežig goriva iz odpadkov v TEŠ okoljsko neobremenjujoč in ekonomsko smotrn. Za zdaj slovenske družbe, ki to gorivo proizvajajo, plačujejo prejemnikom v tujini, da ga sprejmejo in sežgejo.