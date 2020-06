Prva tekmo po marčevski prekinitvi prvenstva zaradi koronakrize med Aluminijem in Muro se je končala z zmago gostov. Nogometaši trenerja Anteja Šimundže so v Kidričevem prikazali kombinatorno in všečno predstavo, tekmeca pa dokončno zlomili v zaključku drugega polčasa.

Mrežo Aluminija je sicer v 19. minuti načel Amadej Maroša, ki je po podaji Like Šušnjare žogo preusmeril v mrežo za svoj enajsti zadetek v sezoni. Na odgovor domačih je bilo treba čakati vse do 55. minute. Tedaj je glavni sodnik Damir Skomina zaradi podaje Matica Maruška vratarju Matku Obradoviću dosodil indirektni prosti strel s šestih metrov. Strel je izvedel Tilen Pečnik in žogo poslal v desni zgornji kot za 1:1.

Ključni trenutek na tekmi, ki je razmerje moči dokončno prevesil na stran igralcev iz Murske Sobote, se je zgodil v 73. minuti, ko je Ivan Kontek storil grob prekršek nad Marošo in si zanj prislužil neposredni rdeči karton. Številčno prednost so gosti izkoristili le dve minuti pozneje, ko se je pod svoj premierni prvoligaški zadetek podpisal Kai Cipot. Zmago Mure je v 83. minuti za končnih 3:1 potrdil Maroša.

»Zelo pomembna zmaga. Igralci so odigrali dobro tekmo. Premor je bil zelo dolg in videlo se je, da smo tako mi kot oni v krču.. V drugem polčasu smo se razživeli in na prikazano predstavo vpisali zasluženo zmago,« je za Planet TV povedal Ante Šimundža.

Ekipi se bosta znova pomerili že v torek, ko ju v Brdu pri Kranju čaka polfinalni obračun slovenskega pokala.

Aluminij – Mura 1:3 (0:1) * Športni park, brez gledalcev, sodniki: Skomina, Praprotnik in Vidali. * Strelci: 0:1 Maroša (19.), 1:1 Pečnik (55.), 1:2 Cipot (75.), 1:3 Maruško (83.). * Aluminij: Kovačić, Pantalon, Kontek, Ploj, Pečnik (od 69. Horvat), Jakšić, Šaka (od 77. Petek), Čermak (od 86. Flakus-Bosilj), Matjašič, Vrbanec (od 78. Muminović), Živković. * Mura: Obradović, Šturm, Maruško, Gorenc, Kous, Horvat (od 90. Brkić), Kouter, Cipot (od 86. Mandić), Bobičanec (od 87. Žižek), Šušnjara (od 82. Karničnik), Maroša. * Rumena kartona: Šaka; Kouter. * Rdeči karton: Kontek (73.).