»Nikakor ne gre za muho enodnevnico,« so vodilni pri Koper Primorski zatrjevali ob rojstvu kluba, ki je sprva nastal s sodelovanjem KK Lastovka Domžale in ŠD Koš Koper, kasneje pa tudi z uradno združitvijo klubov. V slovenskem prostoru je bilo ogromno športnih zgodb, ko so se klubi z vstopom močnega pokrovitelja meteorsko dvignili in po finančnem osipu hitro strmoglavili. Primorska je sprva kazala resnost in stabilnost, a so se po številnih uspehih in lovorikah začeli nabirati dolgovi. Košarkarska zveza Slovenije klubu zaradi finančne nediscipline ni podelila licence za tekmovanje v državnem prvenstvu, obenem se je močno oddaljil tudi napovedani prihod tujih vlagateljev. Pri Primorski obljubljajo boj do konca, kar pomeni, da bodo morali po hitrem postopku najti skupni jezik z Jakobom Čebaškom, Samom Udrihom in Nejcem Zupanom, ki so naveličani praznih obljub in niso sprejeli sporazuma glede poravnave zaostalih obveznosti.

Težave so se začele s poslovnim razhodom Vuge in Debevca

Zgodba Kopra Primorske sega v leto 2016, ko se je idejni vodja in velik športni zanesenjak Gregor Vuga s solastnikom pri podjetju Sixt Slovenija Miho Debevcem odločil za podporo košarkarskemu projektu na Obali. Hitro je dal vedeti, da cilja visoko. Med drugim je nesramežljivo omenjal tudi vstop v ligo ABA. Primorska se v prvi sezoni pod vodstvom Aleksandra Sekulića ni uvrstila v ligo za prvaka, a je brez težav obstala med slovensko košarkarsko elito. Ker so imeli vodilni v klubu višje ambicije, so se odločili za trenersko menjavo in pripeljali Jurico Golemca, kar se je izkazalo kot zadetek v polno. Golemac je s sistematičnim delom iz leta v leto dopolnjeval moštvo in mu vcepil nepopustljiv značaj. Kakovostnemu delu, podprtemu z vedno višjim proračunom, so sledili uspehi in Primorska je hitro postala prvi košarkarski klub v državi, aprila 2018 pa si je v Skopju priigrala preboj v ligo ABA. Da Koprčani v jadranski konkurenci ne bodo le sodelovali, temveč želijo v njej pustiti pečat, je Vuga izražal jasno in glasno med proslavljanjem velikega uspeha v nočnem klubu v makedonski prestolnici.

Golemac je zaradi strokovnega dela ob trenerski funkciji prevzel še položaj športnega direktorja in znova zadel z okrepitvami. Primorska je hitro postala hit lige ABA, o čemer so z izbranimi besedami pisali vsi mediji po regiji. Ko so tigri postali resen kandidat za preboj v končnico, so se začele pojavljati težave. Vuga in Debevc sta se poslovno razšla, posledice pa je nosil klub. Debevc je Vugo izplačal in v imenu Sixt Slovenije v klub ni vlagal velikih zneskov, medtem ko Vuga s svojim podjetjem Car Target Group, ki je pristal v stečaju, finančno ni bil sposoben vzdrževati košarkarskega projekta. S tem so se začeli nabirati dolgovi do igralcev, dobaviteljev in zaposlenih v klubu. Decembra so barko zapustili nosilci igre Žan Mark Šiško, Lance Harris, Marko Jagodić - Kuridža, Stephen Holt in Marijan Čakarun ter trener Golemac, vodilni v klubu pa so z velikimi napori le uspeli dokončati prezgodaj prekinjeno sezono zaradi epidemije koronavirusa.