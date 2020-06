Organizatorji so za danes napovedali tudi sklenitev kroga okoli parlamenta. »Ob 19. uri protestno kolesarimo po znani trasi. Točno ob 19:30 se ustavimo, sestopimo in s kolesi sklenemo obroč - ljudsko ograjo okrog parlamenta in vlade! Mi bomo ogradili njih, oni so kriminalci! Z nevarnim protestniškim orodjem - KREDO - na tla napišemo ali narišemo svoje sporočilo. Nato parkiramo svoja kolesa in se vsi odpravimo peš pred parlament,« je na svojem Facebook profilu zapisal aktivist Jaša Jenull, ki so ga policisti minuli petek zaradi pisanja s kredo celo oglobili.

Pri Piščalki pa prosijo, naj bodo protesti kot v preteklosti še naprej miroljubni in kulturni. Vse udeležence naprošajo, da ne pozivajo k nasilju, ne� izzivajo policistov, ne� nasedajo provokacijam, ter da se umaknejo stran od skupin in posameznikov, ki se vedejo nasilno ali izzivajo policijo in druge udeležence.