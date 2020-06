»Prišel je čas, da Evropska unija odpravi sankcije proti Belorusiji,« se je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zavzel madžarski premier. Izrazil je pričakovanje, da bo njegov obisk v Minsku pomenil »pomemben korak naprej« glede tega vprašanja.

EU je proti Belorusiji in še zlasti proti Lukašenku, ki se ga drži sloves »zadnjega diktatorja v Evropi«, uvedla sankcije zaradi kršenja človekovih pravic ter zatiranja političnih nasprotnikov in protestnikov. Sankcije vključujejo embargo na izvoz orožja, zamrznjeno pa je tudi premoženje vodilnih predstavnikov in institucij režima. Proti vodilnim predstavnikom režima je uvedena tudi prepoved potovanj v EU.

Lukašenko se je glede na poročanje AFP zahvalil Orbanu za podporo. Madžarsko je označil za »najtesnejšo partnerico Belorusije v Evropski uniji«. »Razume nas kot nihče drug,« je dejal in se Orbanu zahvalil »za pogum«, da je Minsk obiskal v času pandemije koronavirusa.

Nihče od njiju tudi ni nosil zaščitne maske na obrazu, še navaja AFP. Lukašenko tudi sicer »ne priznava« epidemije novega koronavirusa v državi in se ni odločil za uvedbo omejevalnih ukrepov, kot so se v drugih evropskih državah. Po uradnih podatkih so v tej državi z okoli devetimi milijoni prebivalcev zabeležili skoraj 46.000 primerov okužbe in 253 smrti. V Madžarski, ki je približno enako velika in ima približno enako število prebivalcev pa so zabeležili manj kot 4000 primerov okužbe s koronavirusom in 542 smrti.

Obisk Orbana v Belorusiji je bil sicer namenjen predvsem krepitvi gospodarskih odnosov med državama, še navaja AFP.