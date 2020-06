Sredi prihodnjega tedna svoja vrata odpira kamp med Šobcem in Bledom v občini Radovljica, ki so ga lastniki poimenovali River Camping Bled. Ob odprtju bo gostom na voljo okoli sto zemljišč in 26 mobilnih hišk, v prihodnje pa bi lahko po napovedih enega od lastnikov Jana Židanika sprejel okoli 700 gostov. »Rezervacije za julij in avgust se polnijo, tujci s tem sploh ne odlašajo, med njimi je največ Nizozemcev in Nemcev,« pravi Matjaž Filipič, prav tako eden od lastnikov novega kampa.

Da ne bo pomote: slovenski gostje dobrodošli

Oba predstavnika družin, ki sta si kamp zamislili in sta njegovi lastnici, poudarjata, da so slovenski gostje dobrodošli. »Vseeno nam je, ali pride nekdo iz Maribora ali iz Nizozemske, vsak gost nam je enako pomemben,« poudarja Filipič. Židanik pa dodaja: »To okolje ima malo negativnega prizvoka za slovenske turiste, ampak tukaj so res dobrodošli vsi. Domači gostje bodo pri nas lahko unovčili tudi bone za počitnice.« Cene so postavili že pred novico, da bodo Slovencem za počitnice doma na voljo vrednostni boni, in jih po tem niso dvigovali, zagotavlja Filipič. »Ne želimo biti ekskluzivni,« poudarja, a hkrati dodaja, da dokazujejo predvsem lokalnemu okolju, ki je namero o novem kampu sprejelo zaskrbljeno, da ponujajo kakovostne storitve, primerne za to okolje.

Družini sta v kamp skupaj z nakupom zemljišča vložili okoli pet milijonov evrov, polovico iz lastnih sredstev, polovico pa sta financirali s posojili. Izkušenj s turizmom nima ne ena ne druga družina, kar se našima sogovornikoma zdi celo prednost. »Člani obeh družin spadamo med zaprisežene kampiste. Postaviti svoj lasten kamp je bila dolgo naša želja. Ko smo hodili kampirat po svetu, smo si zapomnili stvari, ki so nam bile všeč, in tukaj smo jih uresničili brez obremenjenosti s turističnimi koncepti ali odnosi v okolju,« pojasnjuje Filipič in dodaja, da »niso odkrivali tolpe vode«.