Statistična analiza kulturno-kreativnega sektorja, ki so jo na Centru za kreativnost pripravili z Inštitutom za ekonomska raziskovanja, je zajela več kot 35.000 posameznikov, zaposlenih v kreativnih poklicih, in več kot 24.000 registriranih organizacij na tem področju. Raziskava, ki so jo začeli pripravljati že pred desetletjem, je torej zelo široka in splošna, sta uvodoma opozorila raziskovalca Nika Murovec in Damjan Kavaš, a ponuja vpogled v pomen kreativnega sektorja v kontekstu vseh drugih sektorjev in gospodarstva.

»Precejšen problem je predstavljala heterogenost sektorja, saj je v njem tako umetniško ustvarjanje, ki brez podpore na trgu zelo težko samostojno preživi, po drugi strani pa sodi sem denimo panoga programske opreme in iger, kjer gre praktično za čisti posel. To ni težavno le za analizo, temveč za oblikovanje celovitih ukrepov za podporo sektorju,« je bila pred predstavitvijo rezultatov natančna raziskovalka.

Večji kot kemična industrija V tem sektorju je zaposlenih skoraj 52.000 posameznikov (od tega več kot polovica samozaposlenih) oziroma 7 odstotkov slovenske delovne sile, kaže raziskava. Primerjalno z vsemi gospodarskimi panogami zajema po zaposlitvah ta sektor približno enak delež kot proizvodnja električnih naprav ali finančne in zavarovalniške dejavnosti, a tudi večji delež od kemične ali avtomobilske dejavnosti. V letu 2017 je denimo kreativni sektor v Sloveniji ustvaril skoraj 3 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar predstavlja 2,7 odstotka prihodkov v celotnem slovenskem gospodarstvu; torej več kot kemična industrija, a primerljivo s prihodki panoge proizvodnje električnih naprav. Podjetja, ki delujejo v kreativnem sektorju, so k skupni ustvarjeni bruto dodani vrednosti prispevala 3,5 odstotka, BDV na zaposlenega v tem sektorju pa je bil višji od povprečja v gospodarstvu. Na tujih trgih je sektor (prednjačita arhitektura, programska oprema) sicer ustvaril približno enako višino prihodkov kot proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov. »Analiza je pokazala, da kreativni sektor vsako leto prispeva k slovenski bruto dodani vrednosti, produktivnosti in inovativnosti. Poudarjamo tudi neizmerljivo, izjemno nematerialno vrednost kulturno-kreativnega sektorja za družbo širše. Kar lahko doživimo na vrhunskem koncertu ali gledališki predstavi, je neizmerljivo,« je dodala še teoretičarka Barbara Predan, ki je uredila publikacijo s ključnimi ugotovitvami raziskave. Ena od njih je, da se sicer dobro razvit sektor, podobno kot v drugih evropskih državah, sooča predvsem s pomanjkanjem investicij v rast in razvoj in z razdrobljenostjo, torej z delovanjem v obliki mikropodjetij in samozaposlenosti.