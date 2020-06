Iz programa Copernicus so sporočili, da je bil tudi v svetu maj za 0,63 stopinje toplejši, kot je povprečje med letoma 1981 in 2010. Največje odklone so potrdili na Aljaski, v Evropi, Severni in Južni Ameriki ter predelih Afrike in Antarktike.

Še najbolj pa izstopa zahodni del Sibirije, je pojasnila znanstvenica Freja Vamborg, ki dela pri storitvi C3S v okviru Copernicusa. Kot je pojasnila, so se anomalije začele že januarja in od takrat vztraja ta trend.

Vročinski val v Sibiriji in na Aljaski bo verjetno povzročal težave predvsem za območja, kjer so lani divjali gozdni požari. Pri Copernicusu opozarjajo, da verjetno tam še vedno ponekod tli pod zemljo, to pa bi lahko zanetilo nove požare.

Med marcem in majem so bile temperature med rekama Ob in Jenisej skoraj 10 stopinj nad povprečjem, izmerjenim med letoma 1981 in 2019. Na tem območju so tako podrli še en rekord, saj se led še nikoli ni začel lomiti tako zgodaj.

Zaradi trenda toplejših temperatur zadnjih nekaj let je na udaru tudi permafrost. Med drugim naj bi bilo taljenje permafrosta tudi eden od razlogov za izlitje dizelskega goriva iz rezervoarja v termoelektrarni v mestu Norilsk v Sibiriji. Tožilstvo namreč domneva, da je do nesreče prišlo zaradi premikanja tal, kar je posledica taljenja.