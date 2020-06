Po rojstvu je v sredo seveda sledilo slavje, na katerem je pela tudi novopečena babica Ceca. Kot poročajo mediji, je Veljkov najboljši prijatelj Nikola Vavić za slavje namenil deset tisoč evrov, ki jih je vložil v veličastni ognjemet. Ognjemet so postavili na vrhu Cecine vile na Dedinju, trajal pa naj bi pet minut. Na zabavi so po ognjemetu prepevali tudi številni zvezdniki in zvezdnice srbske estrade, poleg babice Cece še Aleksandra Prijović, Sanja Đorđević in Aca Lukas. Podrobnosti z zabave je na svojem instagramu objavila kar babica sama, ki pa se je tudi pošalila na račun svojega sina. Kot veli tradicija, so mu namreč prijatelji večkrat strgali majico, Ceca pa se je pošalila, da s takšnim tempom Veljko kmalu ne bo imel kaj obleči.

Ceca je bila v zadnjih tednih deležna precejšnje pozornosti zaradi svojih izjav v oddaji Hit tvit, v kateri je vodjo srbske liberalne stranke Čedomirja Jovanovića obtožila, da je sodeloval pri njeni aretaciji, ter dejala, da je bila v hišnem priporu povsem brez razloga.