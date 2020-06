Ko govorimo o Globočniku (nekateri avtorji dosledno uporabljajo priimek Globocnik), še vedno vse prevečkrat pozabimo, da je kar lep čas udejanjal svoje nečedne načrte čisto blizu nas, v Trstu. Ko so Nemci po italijanski kapitulaciji septembra 1943 okupirali severni in srednji del Italije ter seveda prejšnje italijansko okupirano območje v Sloveniji, se je namreč začelo radikalno preganjanje Judov na Tržaškem in Goriškem; posledice so bile usodne za obe skupnosti, saj je bilo v holokavstu ubitih 764 Judov s Tržaškega in 45 Judov z Goriškega. Največ Judov je bilo ubitih v tržaški Rižarni, ki jo je vodil tesen Himmlerjev sodelavec in uresničevalec projekta »končne rešitve« na vzhodu Odilo Globočnik. Preizkušene metode iz Poljske je skupaj z ekipo uničevalcev dobesedno prenesel na tržaško območje in do konca vojne izvajal genocidno politiko. Portal Listverse Globočnika na lestvici zlobnih nacistov uvršča na šesto mesto. Globočnik je bil eden najbolj zverinskih in najokrutnejših morilcev Judov in Poljakov, kar jih je dalo 20. stoletje. »Judovski likvidator in barbarski uničevalec«, je o njem zapisal Heinz Höhne. Od septembra 1943 je bil v Trstu višji vodja SS in policije v operacijski coni Jadransko primorje ter vodil boj proti osvobodilnemu gibanju. Tudi v Trstu je zahteval »absolutni monopol nad reševanjem judovskega vprašanja«. Nekateri zgodovinarji in drugi poznavalci holokavsta ga označujejo za pravo »pošast« in za glavnega »rablja« v tržaški Rižarni.

Po moji presoji je avtor omenjenega članka med deseterico najbolj znanih nacističnih zločincev pozabil uvrstiti rasnega ideologa tretjega rajha Alfreda Rosenberga in nacističnega propagandista dr. Josepha Goebbelsa. Slednji si je po kristalni noči, ki se je zgodila z 9. na 10. november 1938, na vse pretege prizadeval, da bi Judje dobili identifikacijski znak. Tej zahtevi Hitler dolgo ni ustregel in šele avgusta 1941 je popustil ter dal Goebbelsu dovoljenje za Davidovo zvezdo. Nošenje tega znaka je predpisal tudi policijski odlok z dne 1. septembra 1941. Nositi so ga morali vsi Judje, starejši od 6 let. Nacistični propagandist je ob tem zapisal, da »morajo Judje plačati račun«. Odlok je kmalu začel veljati tudi za nečiste Jude (Mischling). Postopoma se je začela genocidna morija, za katero sta brez kančka dvoma še kako odgovorna oba vplivna nacista, Goebbels in Rosenberg. Oba bi sam brez zadržka uvrstil pred Theodorja Eickeja in Richarda Glücksa, ki pa zagotovo sodita v naslednjo deseterico največjih nacističnih zločincev. Tako kot zloglasen zdravnik Mengele iz Auschwitza.

Na Rosenberga se večkrat pozablja, čeprav je imel v nacističnem ustroju še kako pomembno vlogo. Leta 1923 je po zaprtju Hitlerja celo nekaj časa vodil nacistično stranko, a se organizacijsko ni izkazal. Zato pa je prišla do popolnega izraza njegova rasna teorija, ki jo je razvil do potankosti in na svojevrsten način »nadziral gradnjo človeške družbe«. Napisal je knjigo Mit dvajsetega stoletja, ki je bila poleg Hitlerjevega dela Mein Kampf učbenik in obvezno čtivo. Rosenberg je bil hkrati vodilen strokovnjak za vzhodna vprašanja, mož baltskih korenin in človek, ki je silovito sovražil boljševizem. Dodal bi še stavek ali dva o Reinhardu Heydrichu, ki naj bi bil »najbolj izredna osebnost«, kar jih je ustvarila nacistična Nemčija – »lep kot nordijski bog«, a človek z »železnim srcem« in pravi »angel zla«. Vsi, ki so se znašli v njegovi bližini, so priznali, da je vzbujal »fizično grozo«. Admiral Canaris, šef nemške obveščevalne službe Abwehr, ga je označil za »fanatičnega barbara«, a hkrati za najbolj inteligentnega med suroveži SS. Za Himmlerja pa je dovolj spomniti, da je »poosebljal nemoralo in nasilje, vse strahove in obsesije svoje neurejene osebnosti pa je preizkušal na šibkejših«, je o njem zapisal Rupert Butler.

DR. MARJAN TOŠ, Lenart v Slovenskih goricah