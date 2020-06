Kiss, prvaki trženja: Od kondomov do otroških krst

Prejšnji teden je svet zapustil Bob Kulick, ameriški rock kitarist. Novice o njegovi smrti so na prvem mestu navajale, da je bil studijski kitarist skupine Kiss, pravzaprav in predvsem pa brat Brucea Kulika. Ki je pri Kissih res igral kitaro deset let.