Zamujena priložnost politika Janše, 2.

Ko sem prebiral pisanje Gorazda Mravljeta (Dnevnikov Objektiv, 30. maja) o osebnostnem prerezu Janše, sem presenečen ugotovil, da imamo na najvišjih funkcijah v državi kar dva politika s posebnimi osebnimi lastnostmi. To sta Janez Janša in Borut Pahor. Osebnostni prerez Pahorja je že pred leti javnosti predstavila Vesna Vuk Godina. Ni naključje, da sta oba politika zaslužna za družbena pojava, ki ju opisujemo kot pahorjanstvo in janšizem. Tandem, ki škodi Sloveniji. Povrhu vsega med Pahorjem in Janšo deluje visoka stopnja empatije. Odgovor morebiti najdemo v davni Pahorjevi izjavi, da razmišlja o voditeljstvu.