Konec epidemije v pandemičnem svetu

Osemdeset dni (od 12. marca do 31. maja), 80.000 testiranih, 1473 potrjeno okuženih, 108 umrlih – to je groba statistična epidemiološka izkaznica Slovenije. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je 11. marca razglasila pandemijo covida-19.