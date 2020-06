Spodbujajo se možnosti, da moški in ženske izkoristijo z ribami bogat akvatorij pred 3300 kilometrov dolgo somalijsko obalo, kjer so še pred leti ribiči v hitrih čolnih kot novodobni pirati zasegali tankerje in trgovske ladje ter zahtevali odkupnino. Danski nevladni organizaciji Fairfishing je s preprosto zamislijo uspelo v zadnjih sedmih letih kar za 400 odstotkov izboljšati prihodke lokalnega prebivalstva. Med drugim so jim namreč začeli zagotavljati hladilnike na sončne celice, vzpostavili so tudi obrat, v katerem izdelujejo led. Tako so lahko ribe dlje časa ostale sveže, s čimer se je povečala tudi njihova cena, in sicer s pol dolarja na šest dolarjev za kilogram. S pomočjo britanskih donacij se financira tudi mikrokredite za ribiče in ženske, ki so z oživljanjem ribiške industrije tudi same postale podjetnice. Ena izmed njih je 32-letna Fardowsa Mohamed Ahmed, ki se je pridružila lokalni kooperativi desetih žensk. Z mikroposojilom 270 evrov si je kupila hladilno skrinjo za ribe, ki jih nakupi pri ribičih, s pomočjo tega posojila pa lahko plačuje tudi najemnino na lokalni tržnici. Čeprav vsak mesec vrača dobrih 22 evrov, ji je uspelo razširiti svoje poslovanje. Zdaj se uči sušenja rib in marketinških pristopov pridobivanja novih kupcev. S svojim delom želi predvsem omogočiti šolanje svojim otrokom. Sama namreč te sreče v času državljanske vojne ni imela. Podobno kot druge mlade podjetnice pa je tudi Ahmedova še vedno soočena s predsodki moških, da ženske ne sodijo v tiste panoge, ki naj bi bile last pregovorno močnejšega spola. Toda Ahmedova ne želi ostati zgolj na tržnici. Hoče na morje. Rada bi kupila ribiško ladjo in na njej zaposlila samo moške.