Jame v soteski Juukan, stare 46.000 let, so še v času zadnje ledene dobe prvotni naseljenci Avstralije uporabljali za svoje domove. Podjetje je območje razstrelilo zato, ker so hoteli širiti svoj rudnik železove rude. Razstrelitev se je zgodila kljub temu, da sta ljudstvi Puutu Kunti Kurrama in Pinikura sedem let poskušali zaščititi kulturno dediščino na tem ozemlju. Zastopnik ljudstev John Ashburton je dejal, da se pomena uničenih jam za kulturno izročilo aboriginov ne sme podcenjevati. »Naši ljudje so užaloščeni in žalujejo zaradi uničenja teh skalnatih zatočišč,« je dejal Ashburton. Minister, pristojen za aborigine, Ben Wyatt, ki ima tudi sam staroselske korenine, je pojasnil, da ni bil obveščen o načrtovanem posegu. Preiskava, kako je bilo mogoče, da se je kulturna dediščina staroselcev spremenila v prah, še vedno poteka. Podjetje Rio Tinto, ki se ukvarja tudi z rudarjenjem aluminijeve rude boksit, diamantov in urana, z izkopano rudo pridobi kar polovico svojih prihodkov. Njihovi predstavniki so pojasnjevali, da so na območju že zadnjih deset let delovali v dogovoru s staroselsko skupnostjo, uničenje jam pa obžalujejo. Toda v ljudstvih Puutu Kunti Kurrama in Pinikura poudarjajo, da je podjetje s pomenom tega območja seznanjeno že sedem let, za namero razstrelitve jam, kjer so našli številne artefakte, pa so staroselci izvedeli tik pred zdajci.