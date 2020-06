Na ločitveni črti indijskega in pakistanskega dela Kašmirja vedno znova vzplamtevajo spopadi. Tako je bilo tudi v začetku maja, ko so indijske sile ubile 14-letnega Hazima Shafija Bhata. Čeprav ga tudi indijska policija vodi kot civilista, njegovega trupla niso izročili staršem. Ubiti najstnik je sicer živel v pakistanskem delu Kašmirja. Kot razlog so navedli nevarnost širjenja koronavirusa. Starši so morali čez sistem kontrolnih točk potovati na indijsko stran Kašmirja, da so lahko sina pokopali na pokopališču v neoznačenem grobu poleg drugih ubitih, ki jih indijska stran šteje za upornike. Kako bodo lahko obiskovali grob, ne vedo točno. Indijske oblasti v svojem delu Kašmirja sicer upornike že dlje časa pokopavajo daleč od njihovih domov, kar je zgolj še ena oblika kaznovanja svojcev. Medtem ko takšno kaznovanje v indijskih medijih ne najde prostora, pa je toliko bolj odmeval domneven vdor pakistanskega vohunskega goloba v indijski del Kašmirja. Sumljivega goloba, ki je bil pobarvan, na nogi pa je imel zapisano telefonsko številko lastnika, so ujeli domačini in ga nemudoma predali oblastem. Tri dni se je špekuliralo, na kakšni tajni misiji je bil golob, preden je indijska policija ugotovila, da nedolžen golob pripada nekemu pakistanskemu ribiču Habibulahu. Ta je v javnem pozivu indijskemu premierju Modiju pojasnjeval, da je ptič zašel čez mejo med treningom za tekmovanje ptic, ki je priljubljena aktivnost na mejnem kašmirskem območju. Ali je policija goloba tudi zaslišala, se ni izvedelo, so pa ga daleč od oči javnosti po treh dneh pridržanja spet vrnili lastniku.