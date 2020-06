Novomeški kriminalisti so, kot so sporočili s tamkajšnje policijske uprave, ugotovili, »da je ena izmed osumljenk kot predsednica uprave slovenske družbe zlorabila svoj položaj in podpisala več kreditnih pogodb, pridobljena sredstva pa so bila uporabljena za managerski prevzem te iste družbe«.

Druga osumljenca sta bila po njihovih informacijah sopodpisnika pogodb in direktorja družbe, ki je kredit prejela. V skladu z določili zakona je šlo za prepovedano finančno pomoč, posledica storitve kaznivega dejanja, ki je nastala za gospodarsko družbo, ki je dala kredit, pa je premoženjska škoda v višini več kot 4,10 milijona evrov.

Finkova je Trimo vodila več kot 20 let, v tem času pa je skupaj z drugimi menedžerji Trima prek družbe Trimo Investments postala 57-odstotna lastnica Trima. Nadzorni svet Trima jo je z mesta predsednice uprave razrešil februarja 2014, po dogovoru z bankami upnicami, ki so dokapitalizirale Trimo in odpravile insolventnost.