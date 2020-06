Namen pisma sedmerice Evropski komisiji je politične narave, saj se v kratkem pričakuje predlog Evropske komisije o novi azilni politiki, ki naj bi vključeval tudi ponovno uvedbo obveznih kvot, je pojasnil Hojs. Podpisnice, ki se jim po ministrovih navedbah lahko pridruži še kakšna članica, želijo torej vnaprej jasno povedati, da na obvezno premeščanje migrantov ne pristajajo.

Hojs je ob tem izpostavil zaskrbljenost ob reševanju migrantov, ki priplujejo na ladjah iz Afrike. Če pomeni rešitev z ladje prihod na kopno v Italijo in potem premestitev, bi bila to po Hojsovih besedah za Evropo in posebej za Slovenijo katastrofa, zato se je pridružil omenjenemu pismu.

Stališče Slovenije do premeščanja negativno

Komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson je danes dejala, da se zaveda občutljivosti vprašanja premeščanja migrantov in različnih mnenj, ter poudarila, da preučujejo možnosti, kako priti do rešitve, ki bi bila sprejemljiva za vse. Komisarka je danes tudi pozvala članice, naj bodo solidarne z Malto in naj sodelujejo pri premeščanju tamkajšnjih migrantov.

Hojs je v odzivu na komisarkin poziv v povezavi z Malto jasno poudaril, da je stališče Slovenije do premeščanja negativno. Pojasnil je še, da je pred desetimi dnevi tudi malteškemu notranjemu ministru povedal, da Slovenija v tem trenutku ni pripravljena na to in da enostavno ne more prevzeti tega bremena.

Poleg pisma sedmerice se v pričakovanju predloga novega migracijskega pakta pojavljajo tudi druge pobude. Sredozemske države, ki so pod največjimi migracijskimi pritiski, so skupaj pozvale k solidarnosti s premeščanjem migrantov po uniji.