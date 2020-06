Barnier je poudaril, da je treba dogovor doseči pred 31. oktobrom, da bi ga lahko ratificirali pred koncem leta, ko bo Velika Britanija izstopila iz skupnega evropskega trga in carinske unije z dogovorom ali brez njega.

Francoski diplomat je dejal, da želijo britanski pogajalci odstopiti od zavez, sprejetih v politični izjavi, ki jo je britanski premier Boris Johnson lani podpisal z državami članicami EU.

»Naša ponudba ostaja odprta,« je dejal Barnier glede možnosti, da Britanci zaprosijo za podaljšanje prehodnega obdobja.

Glavni britanski pogajalec se je zavzel za okrepitev in pospešitev pogovorov ter za sklenitev pogajanj do konca leta. »Napredek ostaja omejen, vendar so bili pogovori pozitivni v tonu,« je dejal.

Tokratni krog pogajanj, ki je potekal na daljavo, je bil ključen, saj konec meseca izteče rok za podaljšanje prehodnega obdobja po britanskem izstopu, v katerem morata strani doseči dogovor. Britanska stran vztrajno zavrača podaljšanje prehodnega obdobja in želi dogovor skleniti do konca leta.

Tudi po prejšnjem krogu pogajanj sredi maja sta obe strani ocenili, da napredka v pogajanjih ni bilo.