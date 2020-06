Ob obali hrvaške Istre in Kvarnerja pričakujejo veter s hitrostjo do 75 kilometrov na uro, na jugu Dalmacije pa so možni sunki vetra do 100 kilometrov na uro, piše na spletni strani hrvaškega hidrometeorološkega zavoda. Za celotno obalo so razglasili oranžno opozorilo, kar pomeni nevarnost za ljudi.

Ponekod na morju je pričakovati do štirimetrske valove. Posledično bo obala ponekod poplavljena, je poročala hrvaška televizija HTV. Omenjajo tudi možnost pojava vodnih tromb in toče.

Hrvaški meteorologi so napovedali za območje celotne obale obilen dež, ki naj bi prinesel med 60 in 90 litrov dežja na kvadratni meter. Še posebej obilne padavine pričakujejo na območju Reke. Nalivi z grmenjem so napovedani tudi na vzhodu države v Slavoniji.

Hrvaški avtoklub (HAK) je opozoril voznike, naj način vožnje in hitrost prilagodijo pogojem na cestiščih, ki so v večjem delu države mokra in spolzka. Opozorili so na možnost zemeljskih plazov ter na meglo ponekod v Gorskem kotarju.