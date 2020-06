Prisotne je najbolj razvnel aktivist iz New Yorka Al Sharpton. »Njegova zgodba je zgodba črnega ljudstva v Ameriki. Več kot 400 let nismo mogli postati, kar smo si želeli in o čemer smo sanjali, ker si nam držal koleno na vratu. Čas je, da vstanemo v imenu Georgea Floyda in rečemo - spravi svoje koleno z naših vratov,« je dejal Sharpton in mislil na bele Američane.

Menil je, da so tokratni protesti drugačni od prejšnjih, ker je na ulicah več sto tisoč ljudi vseh barv in izrazil upanje, da bo to gibanje spremenilo celoten pravni sistem. »Dovolj je neodgovornosti, dovolj je izgovorov, dovolj je zavlačevanj, praznih besed in obljub,« je dejal Sharpton.

Prisotni so tudi imeli 8 minut in 46 sekund molka. Toliko časa je policist Derek Chauvin pred pričami pritiskal s kolenom na vrat Floyda, dokler ta ni prenehal prositi za milost in je izdihnil.

Slovesnosti se bodo nadaljevale še skoraj teden dni. Floydove posmrtne ostanke bodo najprej premestili v Severno Karolino, kjer se je rodil in nato še v Teksas, kjer je preživel večino svojega življenja.

Sodišče je v četrtek trem Chauvinovim kolegom odmerilo po 750.000 dolarjev varščine. Chauvin je obtožen umora, kolegi pa sodelovanja pri umoru in jim grozi po do 40 let zapora. Odvetniki Thomasa Lanea in J. Kuenga so prosili za nižjo varščino, ker sta komaj pred dnevi končala pripravništvo in sta morala ubogati ukaze izkušenejših kolegov. Sodnika niso ganili.