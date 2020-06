Na ministrstvo prihaja po odhodu Franca Breznika, ki je odstopil zaradi prehitre vožnje pod vplivom alkohola. Vlada je danes razrešila tudi Tina Kampla s položaja direktorja Urada RS za mladino in za vršilko dolžnosti direktorice s petkom imenovala Dolores Kores, in sicer za čas do imenovanja novega direktorja oziroma največ za šest mesecev. Namesto Poljanke Pavletič Samardžija je za vršilko dolžnosti generalne direktorice direktorata za šport na ministrstvu za izobraževanje imenovala Mojco Doupona. Vlada je zamenjala tudi vse štiri člane uradniškega sveta, ki jih imenuje na predlog ministra za javno upravo. Razrešila je Janeza Stareta, Aleksandra Aristovnika, Bredo Gruden in Sašo Fajmut, imenovala pa Anito Manfreda, Mitjo Horvata, Fidela Krupića in Vido Čadonič Špelič.