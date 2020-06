Do zadnje strani: “Poezija je limanje”

Primož Čučnik, Ana Pepelnik, Gregor Podlogar in Tone Škrjanec so pred nedavnim združili svoje pesniško ustvarjanje v antologiji s pomenljivim, simbolno nabitim naslovom Pesmi štirih. Gre za izbor stotih pesmi iz obstoječega opusa pesnikov in pesnice, pri čemer je vsak izbral po deset svojih pesmi in po pet pesmi drugih treh pesnikov. S to kombinatoriko pa je nastala »intimna« pesniška knjiga štirih »sopotnikov in prijateljev iz Ljubljane«. V njej so pesniki prikrili svoje identitete in pesmi uredili po abecednem redu naslovov.