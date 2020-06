Pri uradni obdukciji umorjenega Georgea Floyda, kjer piše tudi o njegovih zdravstvenih težavah, med drugim visokem krvnem pritisku, ter o prisotnosti opioida fentanila in metamfetamina, so odkrili, da je bil pozitiven na novi koronavirus. Pozneje so ugotovili, da je bil pozitiven že na testu 3. aprila, ter navedli, da okužba ni v ničemer vplivala na njegovo smrt zaradi srčnega in dihalnega zastoja, ki ga je povzročil tudi dolgotrajni pritisk policistovega kolena na njegov vrat.

Ob pritisku protestov pa je pravosodni minister zvezne države Minnesota Keith Ellison spremenil obtožnico proti četverici policistov, ki se je fizično lotila Floyda ob aretaciji zaradi neutemeljenega suma o plačilu s ponarejenim bankovcem. Guverner je sicer zanikal, da bi odločitev sprejel pod vplivom javnosti. Že odpuščeni policist Derek Chauvin, ki je po uvodnih protestih vendarle pristal v priporu, je zdaj obtožen nenaklepnega umora namesto nenaklepnega uboja, za kar mu grozi do 40-letna namesto do 25-letna zaporna kazen. Sodelovanja pri nenaklepnem umoru so zdaj obdolženi tudi že bivši in priprti policisti Thomas Lane, Tou Thao in Alexander Kueng, ki so Floyda stiskali k tlom, medtem ko ga je Chauvin s kolenom davil kljub obupnemu hropenju Floyda, da ne more dihati.

Kakšno bo sodno zadoščenje tako za Floydove najbližje kot za vso temnopolto Ameriko in državo z resnimi rasnimi težavami v celoti, je tudi po navedbah Ellisona težko napovedovati. V preteklosti je pravica ob policijskem nasilju pogosto mižala na eno oko, med predsedovanjem Trumpa pa so bili nekateri že obsojeni deležni celo odmevnih pomilostitev, med njimi rasistični šerif Joe Arpaio iz Arizone. Obtožnica proti njemu je bila vložena še v času predsednika Baracka Obame, ker si je pri obravnavi ilegalnih imigrantov iz Latinske Amerike prisvojil pooblastila zvezne policije, Trump pa mu je pripisal zasluge pri varovanju južne državne meje.

Mattis ostro nad Trumpa Rasni nemiri so bivšega ameriškega predsednika Baracka Obamo spodbudili, da jih je komentiral na sredini virtualni javni tribuni z mladimi sodržavljani. Trumpovega ravnanja se ni neposredno dotaknil, je pa pozval župane ameriških mest k preučitvi in spremembam delovanja njihovih policij. Med drugim je dejal, da bi moral postati prijem, ki ga je ob obvladovanju Floyda uporabil Chavin, nezakonit, glede protestov pa, da so se ZDA rodile z njimi. Trumpa se je medtem odmevno lotil njegov bivši obrambni minister James Mattis. Dejal je, da je prvi predsednik v času njegovega življenja, ki se niti ne trudi poenotiti Američanov, ampak jih skuša še razdeliti, ter da so zdaj priče posledicam tega nedoraslega vodstva. Nekaj nejevolje pa si je pri Trumpu prislužil tudi Mattisov naslednik Mark Esper, ko je skušal v oporišče vrniti vojake, vpoklicane zaradi protestnikov v okolico Washingtona. Po vpoklicu v Belo hišo je ukaz umaknil, Trumpova tiskovna predstavnica pa je povedala le, da bo javnost vsekakor izvedela, če bo predsednik izgubil zaupanje v svojega obrambnega ministra. de