V Nemčiji dela od doma kar 49 odstotkov delojemalcev, od tega jih 18 odstotkov pred krizo ni smelo delati od doma. Anketa je pokazala, da 88 odstotkov anketiranih vidi delo od doma in digitalizacijo kot pozitivna stranska učinka krize koronavirusa. Zanimivo je, da 80 odstotkov anketiranih verjame, da bodo v domači pisarni še naprej zanesljivo delali kot v ekipi, pri enakem odstotku sestanki potekajo digitalno. Prav tako je 80 odstotkov anketiranih, ki so v času pandemije skrbeli za svoje otroke, imelo razumevanje nadrejenega.

Ena izmed prednosti dela od doma je zagotovo povečana produktivnost pri ekipah, ki so dobro uigrane in imajo jasno opredeljene naloge. Druga večja prednost je prihranek časa pri delovnih procesih, izkazalo se je, da so videosrečanja bolj učinkovita kot sestanki v živo, kar se pozna tudi pri tempu napredovanja projektov.

Glavna past dela od doma je socialna izoliranost. Ta prinese pomanjkanje neposredne komunikacije med zaposlenimi, pojavi pa se tudi nevarnost, da se zaposleni šibkeje poistovetijo s podjetjem. Zanimivo je tudi, da se lahko preobremenjenost pojavi prej, kot bi si mislili. Običajno je to povezano s prisotnostjo družinskih članov.

Nasvet za delodajalce je, da zaposlenim zagotovijo občutek povezanosti in pripadnosti skupnosti, pa čeprav na daljavo. To zahteva odlično in močno vodstvo, saj tudi v domači pisarni štejejo rezultati. Redna spletna srečanja z zaposlenimi in zahtevanje proaktivnega pristopa so se izkazali kot zelo uspešni. Zaposleni morajo tudi redno poročati o rezultatih dela.