Po 89 dneh prekinitve se bo danes s tekmama v Kidričevem in Celju nadaljevalo državno nogometno prvenstvo. Zadnji dvoboj pred epidemijo koronavirusa je odigrala Mura, ki bo po skoraj treh mesecih prva stopila na igrišče. Prekmurci so 8. marca v Ljubljani priznali premoč Olimpiji (0:1), danes ob 19. uri pa se bodo pomerili v Kidričevem z Aluminijem. Znane nogometne obraze Bojana Prašnikarja, Tončija Žlogarja in Mateja Mavriča Rožiča smo povprašali, kaj pričakujejo v nadaljevanju najmočnejše slovenske nogometne lige. Vsi trije z Dnevnikom sodelujejo v tradicionalni rubriki igralec kroga, ki se v naš časopis vrača prihodnji torek.

Gledalci bi popestrili prvenstvo Bojan Prašnikar se veseli, da se z vrnitvijo nogometa življenje tako v Sloveniji kot drugod po svetu normalizira. Meni, da je nogomet preveč pomembna družbena dejavnost, saj življenje brez žoge ne poteka tako, kot bi moralo. »Problemi bodo postali manjši, življenje pa veliko bolj znosno,« meni nogometni strokovnjak. Brez pomisleka odgovarja, da sta kandidata za naslov državnega prvaka le dva – Olimpija in Maribor. »Olimpija ima točkovno prednost, Maribor pa večjo tradicijo in željo. Nimam pričakovanj o vrhunskih predstavah, kar pa seveda ne pomeni, da prvenstvo ne bo zanimivo. Morali se bomo sprijazniti s kakovostjo, kakršna bo, za slovenski nogomet pa je najpomembnejše, da se bo prvenstvo sploh nadaljevalo,« meni nekdanji slovenski selektor. Ker zaradi krajših priprav forma nogometašev ne bo optimalna, je Prašnikar prepričan, da se bodo na igrišču dogajale tudi nepredvidene stvari. »Koronavirus bo močno zarezal v nogomet in prinesel marsikateri problem. Na začetku se bo poznal v kakovosti igre in praznih stadionih, kasneje pa bo nastopila finančna klubska kriza,« odgovarja Prašnikar. Nadeja se, da bi se zaradi ugodne epidemiološke slike v Sloveniji gledalci čim prej vrnili na stadione, kar bi popestrilo prvenstvo.

Izkušnje pomembnejše od mladostniškega elana Tonči Žlogar ne želi napovedovati, komu bo pripadla krona državnega prvaka, a verjame, da je lestvica po 25 odigranih krogih skorajda že izoblikovana. Prepričan je, da bo na uvodnih tekmah veliko vlogo odigrala forma ekip, v nadaljevanju pa bodo v prednosti moštva z daljšo klopjo. »Ob peklenskem tekmovalnem ritmu bodo v prednosti tiste ekipe, ki bodo lahko ustrezno razporedile svoje moči za najpomembnejše tekme, zmanjšale tveganje poškodb in ohranjale visoko raven igre. Kader bo namreč treba pogosto spreminjati,« poudarja Tonči Žlogar. Glede na to, da je slovenska nogometna liga po podatkih Mednarodnega centra za športne študije (CIES) s povprečno starostjo 24,57 leta tretja najmlajša v Evropi, se poraja vprašanje, ali bo zgoščen ritem tekem voda na mlin klubom, ki dajejo prednost mladim in obetavnim igralcem. V tem pogledu najbolj izstopajo Bravo, Triglav in Aluminij, medtem ko imajo najstarejši zasedbi v Mariboru in Domžalah. »Na pomembnih tekmah bodo več štele izkušnje kot pa mladostniški elan. Izkušnje so še posebno pomembne pri ekipah, ki se bojujejo za naslov prvaka ali obstanek. Psihološki pritisk, ki ga takšen boj prinaša, se lahko pri mlajših igralcih izkaže za preveliko breme,« pravi nekdanji slovenski reprezentant. Kot selektor reprezentance do 16 let izpostavlja, da je trimesečna prekinitev prinesla zastoj v razvoju mladih igralcev. »Položaj, v katerem so se znašli, je atipičen. Vsaka prekinitev treningov v času tekmovalne sezone vpliva na potek razvoja. Morda lahko odpraviš nekatere individualne napake, a vprašanje je, kakšne pogoje za trening je imel posamezni nogometaš v času epidemije. Veliko je odvisno od tega, ali so bili treningi tako kondicijske kot tehnične narave,« je obrazložil Žlogar in pristavil, da je za vsakega nogometaša bolje, da trenira v skupinah, saj je nogomet navsezadnje ekipni šport.