V Muzeju in galerijah mesta Ljubljane (MGML) vabijo na počitniški teden zgodovine in umetnosti, ki je namenjen otrokom od 6 do 10 let. Počitnikarji bodo med drugim obiskali arheološki park in Plečnikovo hišo, starše pa bo petdnevno varstvo stalo 130 evrov na otroka. Prijave že zbirajo tudi v Živalskem vrtu Ljubljana. Pet dni dogodivščin med ogradami z živalmi stane 145 evrov, oziroma 115 evrov za lastnike letnih vstopnic. Prosta mesta v poletnih šolah že polnijo tudi v Pionirskem domu. Starši bodo za petdnevno poletno šolo, ki poteka v prostorih na Vilharjevi cesti in Komenskega ulici, odšteli 90 evrov.