Fotograf Jose Luis Abad je umrl julija lani na domu pornoigralca v Valencii med domnevnim mističnim obredom. Fotograf je umrl, potem ko je skozi pipo vdihaval substanco, ki jo pridobivajo iz žlez puščavske krastače. Žaba se s strupom sicer brani pred plenilci v Mehiki in ZDA, kjer je njen dom.

Snov naj bi človeka spravila v močno psihedelično stanje. Po nekaterih študijah naj bi imela terapevtski učinek. Snov pa je preko spleta promoviral tudi pornoigralec, poročajo španski mediji.

Policija je Vidala in še dva osumljenca preiskovala 11 mesecev zaradi smrti fotografa, v petek pa so jih aretirali zaradi suma uboja in kršenja zakonodaje o javnem zdravju. Še isti dan so jih pogojno izpustili.

Preiskovalci so v teh mesecih ugotovili, da so obred izvajali redno, češ da ima zdravstvene učinke. Po mnenju preiskovalcev pa je domnevno nenevaren ritual predstavljal resno grožnjo zdravju, privabljal pa je predvsem ljudi, ki so ranljivi in iščejo pomoč zaradi svojih bolezni, so sporočili iz policije.

Odvetnik Vidala zatrjuje, da je igralec nedolžen. Zanikal je tudi, da je deloval kot vodja rituala.