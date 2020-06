Vzpon in oblast takih vodij omogočajo tisti, ki s takimi vodji pridobijo materialne koristi zase, in zaslepljene množice, ki so jih prepričali, da služijo vzvišenim, pravim idejam, ki jih pooseblja vodja. Množice v nasprotju s posamezniki dobijo »nagrado« v obliki iger (nazadnje zahvalni prelet vojaških letal) in obredov (velikonočna poslanica premierja, ki naj bi bil državni, ne pa cerkveni funkcionar), kar vse postane pomembnejše kot skrb za delovanje družbe, ekonomski, socialni položaj revnih, ostarelih, izobrazba mladih, kultura, zdravje ipd. Za obe strani so zadeve enostavne in rešljive: ustvarjaš sovražnike in nato braniš ustrahovane pred njimi, v imenu boga določiš, kaj je greh, potem pa jih v njegovem imenu »odkupuješ«…

Mentalne fenomene poznamo že iz časov rimskih cesarjev, ki so bili mojstri vladanja: deli in vladaj, kruha in iger so bili njihovi vladarski pripomočki in tako je za nekatere še dandanes.

Majda Koren, Ljubljana