Nekaj priporočil ob pozivu Dopustujte doma

Ne nosite težko prisluženega denarja v tujino. Pojdite na slovensko Obalo v večinoma srbske hotele Save turizma, dopust preživite v slovenskem biseru Bled, v večinoma srbskih hotelih Save turizma (če vas župan Bleda že pri prihodu in parkiranju ne bo napodil domov), v srbskih termah 3000 – Moravske Toplice ali v srbskih termah Ptuj in Radenci. Če ste nacionalist in nočete biti v naštetih srbskih termah, lahko dopust preživite v madžarskih termah Lendava.